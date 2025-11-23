“Fuori dal coro” dagli animali domestici clonati al tonno…

Stasera nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano darà spazio ad un’inchiesta sulle nuove frontiere, così come sembra averle aperte la sinergia fra scienza e tecnologia: dagli animali domestici clonati al tonno senza tonno, fatto di alghe, il futuro pare pieno di azzardi.

A seguire, un focus sul dilagare della violenza in Italia, dove coltelli e machete sono armi sempre più diffuse, specie fra giovani e baby gang.

Si tornerà a parlare, infine, di legittima difesa, con il caso diventato emblematico di Giovanni Pedrosi, gioielliere ultra-novantenne che a Santarcangelo (Rimini) ha subito tre rapine in appena sei mesi.

