6.1 C
Milano
domenica, Novembre 23, 2025
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“Fuori dal coro” dagli animali domestici clonati al tonno…

Davide Falco
By Davide Falco
0
68
mario-giordano
mario-giordano

Stasera nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano darà spazio ad un’inchiesta sulle nuove frontiere, così come sembra averle aperte la sinergia fra scienza e tecnologia: dagli animali domestici clonati al tonno senza tonno, fatto di alghe, il futuro pare pieno di azzardi.

A seguire, un focus sul dilagare della violenza in Italia, dove coltelli e machete sono armi sempre più diffuse, specie fra giovani e baby gang.

Si tornerà a parlare, infine, di legittima difesa, con il caso diventato emblematico di Giovanni Pedrosi, gioielliere ultra-novantenne che a Santarcangelo (Rimini) ha subito tre rapine in appena sei mesi.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia 

 

 

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Poste Italiane, i portalettere al lavoro per le consegne sotto la prima neve
Articolo successivo
L’ASST Rhodense ha ricevuto il premio Lean Ideas
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy