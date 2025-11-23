6.1 C
Milano
domenica, Novembre 23, 2025
HomeATTUALITA'
ATTUALITA'

Poste Italiane, i portalettere al lavoro per le consegne sotto la prima neve

Davide Falco
By Davide Falco
0
57
blessagno_co
blessagno_co

È arrivata la prima neve e molte località diventano più difficili da raggiungere. Anche in questi momenti, Poste Italiane conferma l’impegno per garantire un servizio di consegna della corrispondenza e dei pacchi puntuale, raggiungendo tutti i cittadini residenti in alta montagna in qualsiasi condizione metereologica.

Per poter servire i cittadini residenti nelle località d’altura come la Valle Intelvi, Poste Italiane può contare su una flotta di mezzi dotati di un sistema di trazione integrale che garantiscono il recapito anche in condizioni estreme e senza sosta per tutta la stagione.

Poste Italiane è presente nella provincia di Como con 13 centri di distribuzione e oltre 130 Punto Poste, ovvero reti terze quali tabaccai o stazioni di servizio ENI presso i quali è possibile spedire o ritirare pacchi in giacenza.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia 

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Anna Valle e Gianmarco Saurino a teatro con “Scandalo”
Articolo successivo
“Fuori dal coro” dagli animali domestici clonati al tonno…
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy