Poste Italiane, i portalettere al lavoro per le consegne sotto la prima neve

È arrivata la prima neve e molte località diventano più difficili da raggiungere. Anche in questi momenti, Poste Italiane conferma l’impegno per garantire un servizio di consegna della corrispondenza e dei pacchi puntuale, raggiungendo tutti i cittadini residenti in alta montagna in qualsiasi condizione metereologica.

Per poter servire i cittadini residenti nelle località d’altura come la Valle Intelvi, Poste Italiane può contare su una flotta di mezzi dotati di un sistema di trazione integrale che garantiscono il recapito anche in condizioni estreme e senza sosta per tutta la stagione.

Poste Italiane è presente nella provincia di Como con 13 centri di distribuzione e oltre 130 Punto Poste, ovvero reti terze quali tabaccai o stazioni di servizio ENI presso i quali è possibile spedire o ritirare pacchi in giacenza.

