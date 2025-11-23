L’ASST Rhodense ha ricevuto il premio Lean Ideas per il progetto “Surgical Process Re-Innovation to improve time with zeal” che permette di migliorare il percorso chirurgico del paziente nei nostri ospedali.

Il Lean Health Award 2025 premia progetti che creano valore condiviso in sanità, ispirandosi al Lean Management per rendere il sistema più efficiente, sostenibile e innovativo. Il tema di questa edizione, “One Health, One Value”, mette al centro la visione di una sanità integrata, un cui l’efficienza dei processi e l’innovazione digitale si fondono per migliorare la qualità della cura e ottimizzare l’uso delle risorse. L’obiettivo è costruire un ecosistema sanitario più resiliente ed equo, perchè “One Health” significa “One Value”: un valore che appartiene a tutti e che solo insieme si possono realizzare.

“Un riconoscimento che premia il lavoro dei nostri operatori, integrando ospedale con il territorio: ogni attore è parte di un unico sistema interconnesso. – spiega il direttore Generale Marco Bosio – A dimostrazione che stiamo procedendo sulla strada giusta per ottimizzare tempi e risorse e soprattutto garantire una qualità delle cure più efficace per i nostri pazienti. Un premio che inorgoglisce ma soprattutto gratifica gli sforzi dei vari professionisti coinvolti”.

Il progetto ha avuto anche un secondo premio come miglior idea progettuale nella programmazione e gestione delle risorse ospedaliere.

