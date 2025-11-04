Fujifilm presenta la mostra del World Press Photo a Bologna

Dal 4 al 30 novembre 2025, la Galleria Modernissimo di Bologna ospita la mostra World Press Photo 2025, promossa dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Foto Image e con il sostegno di FUJIFILM Corporation, oltre al supporto del Comune di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.

Affiancando la Cineteca di Bologna, FUJIFILM Italia rinnova il proprio impegno nel sostenere il fotogiornalismo e la cultura fotografica come strumenti di racconto, riflessione e consapevolezza sui temi del nostro tempo. Da sempre promotrice della fotografia come linguaggio universale, l’azienda riconferma così il proprio appoggio a un progetto che valorizza il potere delle immagini di documentare e interpretare la realtà contemporanea.

L’esposizione raccoglie una selezione dei migliori scatti provenienti dal concorso internazionale di fotogiornalismo più prestigioso al mondo, offrendo al pubblico un viaggio visivo tra storie, sguardi e sensibilità per raccontare la complessità dell’attualità globale.

Ad arricchire la mostra, un ampio programma di eventi collaterali (https://www.fotoimage.it/workshop-wpp-2025/) che trasforma Bologna in un centro di riflessione e confronto sulla fotografia contemporanea, il tutto coadiuvato da Fujifilm Italia:

Incontri insieme i fotografi al Cinema Modernissimo (ingresso libero), con ospiti internazionali come Musuk Nolte , Antonio Faccilongo , Aliona Kardash , Daniel Chatard , Monika Bulaj .

al (ingresso libero), con ospiti internazionali come , , , , . Workshop formativi presso Foto Image (via delle Belle Arti, 19), tenuti dagli stessi autori, dedicati a temi come la narrazione documentaria, la fotografia come testimonianza e i progetti a lungo termine.

presso (via delle Belle Arti, 19), tenuti dagli stessi autori, dedicati a temi come la narrazione documentaria, la fotografia come testimonianza e i progetti a lungo termine. Visite guidate alla mostra WPP dedicate sia al pubblico sia alle scuole condotte da Fulvio Bugani; per prenotarsi scrivere a bookshop@cineteca.bologna.it per una di queste date: 4 novembre dalle 18 alle 19, 6 novembre dalle 18 alle 19, 8 novembre, dalle 11 alle 12, 13 novembre dalle 18 alle 19, 15 novembre dalle 11 alle 12, 20 novembre dalle 18 alle 19, 22 novembre dalle 11 alle 12, 24 novembre dalle 18 alle 19, 29 novembre dalle 11 alle 12.

Un calendario pensato per appassionati, professionisti e studenti, per approfondire il valore della fotografia come strumento di indagine e racconto del reale.

La collaborazione tra FUJIFILM Italia e la Cineteca di Bologna per il World Press Photo 2025 rappresenta un invito a partecipare a un percorso di conoscenza e scoperta. Visitare la mostra e prendere parte agli incontri e ai workshop significa compiere un viaggio nel cuore della fotografia contemporanea, tra esperienze visive e umane provenienti da ogni parte del mondo.

FUJIFILM Italia conferma così il proprio impegno nel promuovere l’educazione all’immagine e nel sostenere la fotografia come forma d’arte e di comunicazione capace di connettere persone, emozioni e visioni del presente.

CALENDARIO EVENTI con il sostegno di FUJIFILM Italia

TALK – CINEMA MODERNISSIMO, Piazza Re Enzo (ingresso libero)

Sabato 8 novembre, ore 18 – Fotografia, memoria e trasformazioni in America Latina – Incontro con Musuk Nolte.

– Fotografia, memoria e trasformazioni in America Latina – Incontro con Sabato 15 novembre, ore 12 – Habibi: storie di speranza e resistenza – Incontro con Antonio Faccilongo.

– Habibi: storie di speranza e resistenza – Incontro con Sabato 22 novembre, ore 18 – Fotogiornalismo e storie di resistenza – Incontro con Aliona Kardash e Daniel Chatard.

– Fotogiornalismo e storie di resistenza – Incontro con e Sabato 29 novembre, ore 18 – Viaggio ai margini dell’umanità – Incontro con Monika Bulaj

Info e iscrizioni Talk: https://cinetecadibologna.it/programmazione/mostra/world-press-photo-2025/

WORKSHOP – FOTO IMAGE, via delle Belle Arti, 19 (ingresso a pagamento)

9 novembre, ore 10–17 – Documentary & Art: tra visione e realtà – Musuk Nolte

– Documentary & Art: tra visione e realtà – 16 novembre, ore 10–17 – Voce umana nel conflitto: raccontare storie ed emozioni attraverso le fotografie – Antonio Faccilongo

– Voce umana nel conflitto: raccontare storie ed emozioni attraverso le fotografie – 23 novembre, ore 10–17 – Long term project: fotogiornalismo e storie di resistenza – Daniel Chatard e Aliona Kardash

– Long term project: fotogiornalismo e storie di resistenza – e 30 novembre, ore 10–17 – Ai margini del mondo: fotografia e spiritualità – Monika Bulaj

In occasione dei workshop tenuti da Antonio Faccilongo e Monika Bulaj, in programma rispettivamente il 16 e il 30 novembre, Fujifilm Italia sarà presente con il “Touch & Try Point” dedicato ai partecipanti. Il Team Fujifilm sarà a completa disposizione per fornire consigli e informazioni sul miglior utilizzo dei prodotti e per dare a tutti l’opportunità di toccare con mano e provare i principali modelli della Serie X e della gamma GFX.

Info e iscrizioni workshop: fotoimage.it/workshop-wpp-2025

UN’ALLEANZA PER LA CULTURA FOTOGRAFICA: FUJIFILM CORPORATION e WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION

Dal 2024 FUJIFILM Corporation collabora con la World Press Photo Foundation per promuovere la fotografia come espressione culturale e strumento di cambiamento sociale.

Un impegno che valorizza il ruolo dei fotografi nel raccontare il mondo attraverso immagini autentiche e consapevoli. Le fotocamere FUJIFILM Serie X e GFX, apprezzate da molti professionisti premiati al concorso, rappresentano strumenti affidabili e di altissima qualità, capaci di restituire la verità dello sguardo anche nelle condizioni più complesse.

