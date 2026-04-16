Atm candidata al Premio Compasso d’Oro e potenzia servizio durate Design Week

Si avvicinano i giorni in cui il design torna a fare da padrone di casa a Milano e Atm si conferma tra gli attori protagonisti delle prossime settimane.

L’Azienda è infatti candidata al Premio Compasso d’Oro, il più antico e autorevole riconoscimento dedicato al design italiano, con la ricerca per la mostra ATM MANIFESTO, che celebra il suo legame con la città e con l’intera comunità. E proprio in occasione della Design Week inoltre sono potenziate le linee metropolitane ed è prolungato l’orario fino alle 2 di notte nella serata di sabato 25 aprile.

Al centro della candidatura alla 29esima edizione del Premio Compasso d’Oro c’è il progetto di ricerca teorica, storica e critica che ha portato alla realizzazione della mostra ATM MANIFESTO, che si è svolta da novembre 2024 a gennaio 2025.

Una riproduzione della mostra torna all’ADI Design Museum da domani fino a giovedì 4 giugno, insieme agli altri progetti candidati al Premio, per offrire nuovamente un’immersione nel patrimonio visivo di Atm.

L’Azienda da sempre non si limita a gestire il servizio di trasporto pubblico ma si fa portavoce di valori e cambiamenti sociali come si può vedere attraverso una selezione di storiche e iconiche campagne di comunicazione esposte, un video-racconto e materiali storici per ripercorre le tappe significate del rapporto tra Atm e Milano.

Una storia iniziata quasi un secolo fa e che già negli anni Sessanta riceve il Compasso d’Oro per la linea M1, progettata da Franco Albini, Franca Helg e Bob Noorda a conferma del forte e reciproco legame tra design e trasporto pubblico milanese.

Inoltre, in occasione dei giorni del Salone del Mobile, Atm accompagna la città anche attraverso un piano di potenziamento del servizio pensato per facilitare gli spostamenti verso i luoghi degli eventi delle esposizioni.

A partire da martedì 21 aprile sono previsti treni aggiuntivi sulla linea M1 e nelle ore serali anche sulla M2. Sabato 25 aprile le metropolitane nelle tratte urbane prolungano il servizio con passaggi in centro fino alle 2 di notte e l’apertura dei parcheggi fino a tarda notte. La guida completa è disponibile sul sito e App di Atm.

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