"E' Sempre Cartabianca": la Corte dei Conti blocca il ponte sullo stretto di Messina

Davide Falco
By Davide Falco
BIANCA BERLINGUER_È SEMPRE CARTABIANCA
BIANCA BERLINGUER_È SEMPRE CARTABIANCA

In prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata, la decisione della Corte dei Conti di non validare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina che ha riacceso lo scontro tra Governo e magistratura e ha aperto scenari incerti sul futuro di un’opera da oltre 13 miliardi di euro.

A seguire, spazio alla prossima manovra economica, quella con meno risorse dal 2014. Focus poi sul tema delle grandi disuguaglianze sociali: mentre il 50% della ricchezza nazionale è nelle mani di pochissimi, ci sono milioni di lavoratori a rischio povertà.

Davide_Falco
Davide Falco

Davide Falco
Davide Falco

