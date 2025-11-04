Al via da Rho la campagna “Salviamo i nostri mercati”

“Da ieri mattina è partita da Rho la campagna “Salviamo i nostri mercati” un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta ad ambulanti e cittadini contro l’abusivismo e la concorrenza sleale. Si tratta di un tour del territorio che nelle prossime settimane toccherà i principali mercati delle nostre città, per incontrare chi ogni giorno lavora onestamente dietro un banco e raccogliere le loro proposte e difficoltà.

Questa iniziativa si inserisce nel solco delle numerose azioni che la Lega porta avanti da anni al fianco degli ambulanti, sia nelle istituzioni che sui territori, per difendere il lavoro vero e garantire regole uguali per tutti.

Vogliamo riportare l’attenzione su un settore che rappresenta la storia, l’identità e la tradizione del commercio lombardo e italiano. L’abusivismo resta una piaga: si stima che in Italia oltre il 20% delle attività su area pubblica operi in modo irregolare, generando danni enormi per gli operatori onesti che rispettano le regole e pagano le tasse.

Durante gli incontri presenterò anche l’interrogazione parlamentare che ho depositato alla Camera per chiedere al Governo un piano straordinario di controlli e sanzioni, insieme a misure concrete per sostenere gli ambulanti regolari.

Questa campagna nasce per difendere il lavoro vero, la legalità e una delle più autentiche espressioni del nostro tessuto economico e sociale”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

