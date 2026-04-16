L’opera completa il progetto di arte pubblica ArtLine Milano

È stata inaugurata martedì pomeriggio al Parco di CityLife, nell’ambito della Milano Art Week 2026, “Octospider”, l’opera dell’artista britannico Jeremy Deller che completa il progetto di arte pubblica ArtLine Milano.

Concepita come un’installazione interattiva e ludica, che combina elementi ispirati al polpo e al ragno in una struttura polifunzionale e inclusiva. La scultura è progettata per accogliere fino a 70 bambini contemporaneamente e propone nove diverse attività pensate per stimolare creatività, gioco e capacità motorie, in un’ottica di valorizzazione dello spazio pubblico come luogo di relazione e partecipazione.

L’opera è stata presentata alla presenza dell’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, dell’amministratore delegato di SmartCityLife, Roberto Russo, del curatore Roberto Pinto e dell’artista Jeremy Deller. A seguire, all’interno della Golden Goose Arena, è stato presentato il catalogo “ArtLine Milano Open Air Collection” che raccoglie le voci dei curatori e le testimonianze degli artisti protagonisti di ArtLine Milano.

“ArtLine Milano è un progetto assolutamente originale e innovativo: grazie a questa idea, l’arte contemporanea a Milano ora abita spazi pubblici e verdi, offrendo a tutti – appassionati, turisti e passanti, grandi e piccoli – una collezione permanente gratuita e aperta al pubblico tutto il giorno – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

“Volevo realizzare un grande parco giochi che, in qualche modo, contrastasse le enormi torri che lo circondano – racconta Jeremy Deller. Sapere che ‘Octospider’ resterà per sempre in un parco pubblico urbano “è bello. Spero che i bambini lo scoprano – aggiunge l’artista londinese.

Con l’inaugurazione di “Octospider” si conclude ufficialmente “ArtLine Milano”, il progetto di arte pubblica del Comune realizzato con la società SmartCityLife che dal 2014 ha progressivamente animato il parco di CityLife con nuove sculture e installazioni site-specific, fino a giungere a realizzare un vero e proprio museo d’arte contemporanea a cielo aperto, da mattina a sera, e completamente gratuito. Il percorso si articola in 19 opere permanenti, di cui otto frutto di un concorso tra artisti under 40 e le restanti realizzate da artisti di fama internazionale proprio per ArtLine Milano: molte di queste sono grandi installazioni, alcune delle quali già entrate a far parte dell’immaginario della città, come ‘Coloris’ di Pascale Marthine Tayou.

Nell’ambito delle iniziative di ArtLine Milano sono previste due visite guidate gratuite del percorso sabato 18 aprile alle ore 16 e alle 18. Mappa interattiva, informazioni sulle opere e approfondimenti sul progetto sono disponibili sul sito del MUDEC – Museo delle Culture.

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