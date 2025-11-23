4.5 C
MUSICA

“Vasco Live 2025-The Essentials” debutta alla #1 della classifica degli album più venduti della settimana

Tiziana Barbetta
Ad una settimana dalla sua pubblicazione, VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS, il primo live che si fa ascoltare come se fosse un disco di studio, conquista la prima posizione di tutte le classifiche ufficiali di vendita FIMI/NIQ.

Le 21 canzoni che lo compongono (per un totale di 99 minuti circa) sono state estrapolate dalla scaletta ufficiale del TOUR 2025 e sono le “essenziali”: quelle cioè indispensabili a esaltare il concept del concerto di quest’anno, CELEBRARE LA VITA.

Un altro straordinario risultato per Vasco Rossi che ha infatti esteso i suoi numerosissimi record diventando ufficialmente l’artista più certificato di sempre nella storia della classifica FIMI/NIQ dal 2009 ad oggi con un totale di:

2 dischi Diamante, (unico ad averne 2), 72 dischi di Platino e 31 dischi d’Oro.

