Ad una settimana dalla sua pubblicazione, VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS, il primo live che si fa ascoltare come se fosse un disco di studio, conquista la prima posizione di tutte le classifiche ufficiali di vendita FIMI/NIQ.

Le 21 canzoni che lo compongono (per un totale di 99 minuti circa) sono state estrapolate dalla scaletta ufficiale del TOUR 2025 e sono le “essenziali”: quelle cioè indispensabili a esaltare il concept del concerto di quest’anno, CELEBRARE LA VITA.

Un altro straordinario risultato per Vasco Rossi che ha infatti esteso i suoi numerosissimi record diventando ufficialmente l’artista più certificato di sempre nella storia della classifica FIMI/NIQ dal 2009 ad oggi con un totale di:

2 dischi Diamante, (unico ad averne 2), 72 dischi di Platino e 31 dischi d’Oro.

