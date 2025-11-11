6.2 C
"E' Sempre Carta Bianca": imposta ai super patrimoni e manovra economica

BIANCA BERLINGUER_È SEMPRE CARTABIANCA
BIANCA BERLINGUER_È SEMPRE CARTABIANCA

Oggi in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

 : la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che, con il suo Governo, non ci sarà mai una tassa patrimoniale.

Spazio anche alle tensioni relative alla manovra economica, con l’opposizione che, nei giorni scorsi, ha criticato le scelte dell’esecutivo sostenendo che il taglio dell’IRPER rappresenti un regalo ai più ricchi.

