5.8 C
Milano
giovedì, Novembre 27, 2025
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“Dritto e Rovescio” Giuseppe Conte ospite di Del Debbio

Davide Falco
By Davide Falco
0
49
Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio
Milano, Trasmissione Tv Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio

Stasera, torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.

Ospite della puntata sarà Giuseppe Conte, con il quale si commenterà l’esito delle recenti elezioni regionali, le prospettive in vista delle prossime politiche e i temi più urgenti dell’attualità, a partire da quello della sicurezza.

Nel corso della serata spazio poi all’economia, con la legge di bilancio alle porte e un’inflazione reale che continua a correre.

Infine, un focus dedicato alla sicurezza, alla luce dei drammatici fatti di cronaca degli ultimi giorni, dallo stupro avvenuto a Roma, che ha sconvolto l’opinione pubblica, fino all’arresto di Don Alì.

Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami, Pierfrancesco Majorino, Luca Boccoli, Diana De Marchi, Isabella Tovaglieri e Alessia Morani.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia 

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Natale 2025: un ricco programma con pista di pattinaggio e mille iniziative
Articolo successivo
Sensori ai semafori dialogheranno con filobus per consentire l’onda verde
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy