“Dritto e Rovescio” Giuseppe Conte ospite di Del Debbio

Stasera, torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.
Ospite della puntata sarà Giuseppe Conte, con il quale si commenterà l’esito delle recenti elezioni regionali, le prospettive in vista delle prossime politiche e i temi più urgenti dell’attualità, a partire da quello della sicurezza.
Nel corso della serata spazio poi all’economia, con la legge di bilancio alle porte e un’inflazione reale che continua a correre.
Infine, un focus dedicato alla sicurezza, alla luce dei drammatici fatti di cronaca degli ultimi giorni, dallo stupro avvenuto a Roma, che ha sconvolto l’opinione pubblica, fino all’arresto di Don Alì.
Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami, Pierfrancesco Majorino, Luca Boccoli, Diana De Marchi, Isabella Tovaglieri e Alessia Morani.
