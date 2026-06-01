Prosegue l’11ª edizione di MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante creata e gestita da Fondazione MOS ETS, che unisce le eccellenze gastronomiche alla musica, per valorizzare, promuovere e accrescere il senso di identità e appartenenza al territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria.

Il 6 giugno la rassegna arriverà per la prima volta ad ALBUGNANO (Asti).

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di Albugnano, l’Enoteca Regionale dell’Albugnano – Riviera del Monferrato e la Monferrato Rural Food.

La proposta dei vini, come sempre composta solo ed esclusivamente da vini del Monferrato, sarà supportata dall’Enoteca Regionale dell’Albugnano – Riviera del Monferrato e dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato con la partecipazione della Wine & food educator Martina Doglio Cotto.

Dopo l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, entrata a far parte del progetto lo scorso anno, in occasione dell’11ª edizione della rassegna si è aggiunta l’Enoteca Regionale di Albugnano, che collabora nell’organizzazione e nella gestione dei vini durante diverse serate del Monferrato On Stage.

La presenza come partner delle enoteche regionali che rappresentano due aree diverse del territorio incarna esattamente lo spirito della rassegna, ovvero l’unione di grandi territori e grandi aree sotto un unico nome, quello del Monferrato.

Protagonista dell’appuntamento al Belvedere Motta sarà l’attrice CHIARA BURATTI con il suo monologo “Quattro donne”, scritto insieme a Giannino Balbis e ispirato al brano “Four Women” di Nina Simone.

Chiara Buratti interpreterà quattro donne accomunate da una sensibilità fuori dal comune, mescolando momenti di riflessione, commozione e ironia.

Per rendere omaggio al Monferrato e ai vini simbolo del territorio, lo spettacolo, solo per questa speciale data, diventerà “Quattro donne per quattro vini” e regalerà al pubblico di Albugnano un’esperienza immersiva tra teatro, live electronics (a cura di Antonio Gatti) e suggestioni sensoriali.

A condurre la narrazione un angelo-messaggero, interpretato da Ettore Scarpa. Tommaso Massimo Rotella alla regia dello spettacolo impreziosito dai costumi a cura di Alessandra Maregazzi, i copricapi realizzati da Doria1905 e i profumi di Hilde Soliani.

Inizio spettacolo ore 21.30. Ingresso gratuito.

Monferrato On Stage si conferma un evento piemontese unico nel suo genere, in cui le sonorità sono il fil rouge che unisce cultura locale, tradizioni, enogastronomia e sostenibilità a 360°.

Tutto questo grazie all’impegno della Fondazione MOS ETS che, con il partner CPD Consulta per le Persone in Difficoltà OD ETS, è al fianco di chi lavora per l’affermazione dei principi alla base della sostenibilità etica, ovvero l’equità, la giustizia sociale, la tutela dei diritti umani e il coinvolgimento delle comunità locali.

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