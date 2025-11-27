Natale 2025: un ricco programma con pista di pattinaggio e mille iniziative

Il ghiaccio ispira questo Natale 2025, in attesa dei Giochi Olimpici Invernali MiCo26. A Rho una fantastica pista di pattinaggio attende bambini e adulti in piazza Visconti, i cerchi olimpici campeggiano nel cuore della città, fiocchi di neve illuminano le vie del nostro centro commerciale naturale, dove è possibile scegliere i doni tra mille proposte.

Ma il programma che ci accompagnerà dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 è davvero ricco. Si articola tra proposte consolidate, come ArtePanettone o il Babbo Natale in Municipio, e novità in grado di suscitare mille emozioni, dal Babbo in volo al parco Europa agli spettacoli di fuoco in piazza Visconti.

“Ecco l’intero calendario, ogni anno davvero pieno di proposte – spiegano il Sindaco Andrea Orlandi, il Vicesindaco Maria Rita Vergani e l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Natale è soprattutto voglia di stare insieme, celebrare i valori più tradizionali, coltivare solidarietà. E, allora, largo ad alberi illuminati, presepi, proiezioni sugli edifici, feste, mercatini, spettacoli sui pattini, acrobazie con il fuoco, luci e musica. Tante iniziative (e luminarie curate in collaborazione con Confcommercio) per augurare un Natale di gioia e un 2026 ricco di bellissime novità, per tutti i rhodensi e per chi, nel mondo, attende soprattutto la pace”.

