5.8 C
Milano
giovedì, Novembre 27, 2025
HomeRHO
RHO

Natale 2025: un ricco programma con pista di pattinaggio e mille iniziative

Davide Falco
By Davide Falco
0
53
rho-natale
rho-natale

Il ghiaccio ispira questo Natale 2025, in attesa dei Giochi Olimpici Invernali MiCo26. A Rho una fantastica pista di pattinaggio attende bambini e adulti in piazza Visconti, i cerchi olimpici campeggiano nel cuore della città, fiocchi di neve illuminano le vie del nostro centro commerciale naturale, dove è possibile scegliere i doni tra mille proposte.

Ma il programma che ci accompagnerà dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 è davvero ricco. Si articola tra proposte consolidate, come ArtePanettone o il Babbo Natale in Municipio, e novità in grado di suscitare mille emozioni, dal Babbo in volo al parco Europa agli spettacoli di fuoco in piazza Visconti.

Ecco l’intero calendario, ogni anno davvero pieno di proposte –  spiegano il Sindaco Andrea Orlandi, il Vicesindaco Maria Rita Vergani e l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Natale è soprattutto voglia di stare insieme, celebrare i valori più tradizionali, coltivare solidarietà. E, allora, largo ad alberi illuminati, presepi, proiezioni sugli edifici, feste, mercatini, spettacoli sui pattini, acrobazie con il fuoco, luci e musica. Tante iniziative (e luminarie curate in collaborazione con Confcommercio) per augurare un Natale di gioia e un 2026 ricco di bellissime novità, per tutti i rhodensi e per chi, nel mondo, attende soprattutto la pace”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Onlayer ottiene 8,2 milioni di dollari per espandere la piattaforma di gestione del rischio dei merchant a livello internazionale
Articolo successivo
“Dritto e Rovescio” Giuseppe Conte ospite di Del Debbio
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy