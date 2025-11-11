Cineteca Milano e Casa degli Artisti: Gino Lucente

Con DUéL, Gino Lucente porta al Cinema Arlecchino una visione intensamente contemporanea della paranoia, del conflitto interiore e della perdita di controllo che attraversano l’immaginario del Novecento cinematografico. La videoinstallazione, che verrà presentata in occasione della serata di chiusura del festival Piccolo Grande Cinema, nasce dalla collaborazione tra Cineteca Milano e Casa degli Artisti, dove l’artista è attualmente in residenza.

Gino Lucente – musicista, compositore e artista visivo – intreccia in DUéL frammenti di due capolavori distanti nel tempo ma concettualmente affini: Él di Luis Buñuel (1953) e Duel di Steven Spielberg. Nel montaggio in loop di tredici minuti, accompagnato da una composizione sonora originale, le due pellicole si rifrangono una nell’altra, generando una tensione psicologica che trasforma lo schermo in specchio dell’inconscio.

L’artista lavora sul confine tra immagine e suono, cinema e performance, costruendo un’esperienza immersiva dove la paura diventa linguaggio e il delirio visivo si traduce in ritmo. Il “duello” del titolo non è solo tra i protagonisti dei due film, ma tra la realtà e la sua proiezione mentale, tra l’uomo e il proprio doppio.

Così Matteo Pavesi, direttore della Cineteca di Milano, nel descrivere il nuovo lavoro di Lucente e la loro collaudata collaborazione: “La video installazione DuéL nasce da una chiacchierata tra me e Gino Lucente sulle reciproche passioni cinematografiche. Ciò che ne è scaturito, grazie al suo talento, è un curiosissimo prodotto artistico, capace di ispirare. L’intreccio dei titoli dei due memorabili film (Duel e Él che sono diventati DUéL) è solo la miccia di un montaggio esplosivo in cui ossessioni, gelosia e pulsioni di morte si intrecciano. L’esito di questa operazione, condotta brillantemente dall’artista, è un doppio sogno/incubo cinematografico, in cui Spielberg sogna Buñuel e viceversa, e lo spettatore assiste incantato.”

La collaborazione tra Cineteca Milano e Casa degli Artisti con Gino Lucente, coordinata da Lorenzo Vatalaro, ha già dato vita, nel corso dell’ultimo anno, a un percorso condiviso di ricerca: dopo l’esperienza di Sagra, il film collage che unisce le capacità visive e musicali di Lucente in una visione estremamente lucida e tagliente, su invito di Matteo Pavesi l’artista ha quindi composto e interpretato dal vivo le colonne sonore originali per due proiezioni speciali – Il carretto fantasma di Victor Sjöström e The Lodger: A Story of the London Fog di Alfred Hitchcock – nell’ambito della rassegna collegata alla mostra Marcello Dudovich Unfinished-Cinema 1915-1933 al MIC – Museo Interattivo del Cinema e, infine, ha curato l’accompagnamento musicale del film Aelita di Jakov Aleksandrovic Protazanov.

DUéL – Gino Lucente feat Cineteca Milano

Evento di chiusura del festival Piccolo Grande Cinema

Cinema Arlecchino, Via San Pietro all’Orto 9, Milano

Sabato 15 novembre 2025, ore 22.30

Video + DJ set live di Gino Lucente

Con il sostegno di Casa degli Artisti e Cineteca Milano

