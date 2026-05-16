Grazie a un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro, il Centro Scolastico di San Donato Milanese (che ospita Liceo P. Levi, IIS Mattei e IIS Piero della Francesca) dispone ora di strutture moderne, sicure, efficienti e accessibili.

La riqualificazione delle tre palestre è stata realizzata dalla Città metropolitana con 1.620.000 euro ricevuti attraverso il PNRR.

Gli interventi hanno compreso il rinforzo strutturale con miglioramento sismico, la sostituzione dei serramenti con automazione, la realizzazione di nuove pareti ad alta isolazione termica e acustica, il completo rifacimento di bagni e spogliatoi (con nuovo bagno per disabili), la sistemazione delle docce e il rifacimento dell’ingresso esterno.

La palestra doppia è stata inoltre dotata di un impianto basket omologato F.I.B.A.

Nell’ambito del progetto “Territori Virtuosi” della Città metropolitana di Milano sono stati sostituiti gli aerotermi e installati corpi illuminanti a LED con sensori di presenza per ottimizzare i consumi energetici.

Parallelamente, con 450.000 euro stanziati da Regione Lombardia, è stato riqualificato il prefabbricato scolastico inutilizzato da tempo.

I lavori hanno riguardato l’installazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, la sostituzione degli impianti elettrici con LED a basso consumo, il rifacimento completo dei servizi igienici, la realizzazione di una rampa per disabili, la sostituzione dei serramenti e l’esecuzione di un cappotto interno.

Il prefabbricato, di quasi 360 mq con 4 aule grandi e due aulette, tornerà operativo dal prossimo anno scolastico a disposizione dell’Istituto Piero della Francesca.

Secondo Roberto Maviglia, Consigliere delegato all’Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Milano: “Questi interventi dimostrano concretamente che la riqualificazione del patrimonio scolastico non è un semplice impegno, ma la priorità assoluta della Città metropolitana per il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre comunità. Il PNRR ha dato una spinta fondamentale, ma non può e non deve essere l’unico capitolo. Dopo il PNRR serve continuità: la Città metropolitana continuerà a investire risorse proprie e a cercare ogni canale di finanziamento possibile perché le scuole dei territori dell’area metropolitana siano sicure, funzionali, energeticamente efficienti e inclusive. Non possiamo permetterci di lasciare indietro nessun istituto. Investire sulle scuole significa investire sul futuro di Milano e di tutta l’area metropolitana: è una scelta di civiltà e di sviluppo“.

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