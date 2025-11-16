Giulia Mei: arrivano le nuove date del tour

GIULIA MEI continua la sua inarrestabile attività dal vivo: IO DELLA MUSICA NON CI HO CAPITO NIENTE TOUR, prodotto da Sound To Be e Locusta Booking, ha superato le 50 date e non accenna ad affievolirsi.

Annunciati ora nuovi appuntamenti, contestualmente alla notizia che l’appuntamento a Santeria Toscana a Milano domenica 23 novembre – all’interno della Milano Music Week – è Sold Out.

Sarà una serata importantissima, a due anni esatti dall’uscita di Bandiera, il singolo diventato un vero e proprio inno, che ha reso celebre Giulia Mei in tutta Italia.

La data milanese si preannuncia una grande festa, in cui non mancheranno ospiti a sorpresa.

Sono state già rese note Anna Castiglia e Mille, mentre l’apertura sarà affidata a Rosita Brucoli e il dj set conclusivo ad Asia. Altri ospiti saranno annunciati a breve.

Lo spettacolo rispecchia perfettamente la natura del secondo album di Giulia Io Della Musica Non Ci Ho Capito Niente: un intreccio di mondi sonori che vanno dal cantautorato al pianismo classico e barocco, passando per influenze elettroniche.

Giulia dichiara: «Il sold out in Santeria vuole dire tanto per me, è un piccolo grande sogno che si realizza, perció voglio che sia una vera e propria festa per celebrare il disco e il tour, che in questi mesi mi hanno regalato dei momenti incredibili e inaspettati. Gli ospiti con cui condivideró il palco sono alcune delle persone che hanno fatto parte di tutto questo, persone amiche che sono state importanti per me e che voglio al mio fianco per questa serata. Voglio che sia un’esperienza unica, per me e per chi verrà a sentirci».

Il live di Giulia Mei è come la sua musica: un intreccio di immaginari sonori diversi e una contaminazione tra cantautorato, pianismo classico/barocco e musica elettronica.

Per restituire questa estetica anche dal vivo, Giulia (piano, voce e synth) porta sul palco le canzoni del nuovo disco con una formazione in trio particolare, composta da Luca Zeverini in arte Vezeve, giovane talento del beatboxing (loopstation e synth) e quella di Dario Marchetti, alle drums e al synth. Vittorio Di Matteo cura i suoni.

