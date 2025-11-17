Dal 27 al 30 novembre al MARTINITT di Milano è in scena “Abili in amore”, uno spettacolo che esplora con ironia e profondità la sessualità delle persone con disabilità, partendo dalla storia di Dora, una donna affetta da una malattia degenerativa che cerca di riconnettersi con la propria femminilità e il proprio desiderio.

La sua è una vita piena di contraddizioni: brillante, laureata in Scienze Politiche, impegnata in università nell’organizzazione di seminari sui diritti delle donne, Dora è socialmente inserita e circondata da amici, ma dentro di sé nasconde un profondo senso di solitudine e un desiderio mai espresso.

Tra sarcasmo, desiderio, rabbia e dolcezza, “Abili in amore” racconta la fragilità e il coraggio di una donna che si riappropria del diritto di desiderare, di essere amata e di amare.

Una commedia ironica e delicata, che invita lo spettatore a guardare la disabilità in una prospettiva diversa, non come limite, ma come parte viva e autentica dell’esperienza umana.

www.teatromartinitt.it

