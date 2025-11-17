11.9 C
Milano
lunedì, Novembre 17, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

“Abili in amore” uno spettacolo che affronta il tema della sessualità nelle persone con disabilità

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
56
Abili-in-amore_Ph-di-Claudia-Rolando
Abili-in-amore_Ph-di-Claudia-Rolando

Dal 27 al 30 novembre al MARTINITT di Milano è in scena “Abili in amore”, uno spettacolo che esplora con ironia e profondità la sessualità delle persone con disabilità, partendo dalla storia di Dora, una donna affetta da una malattia degenerativa che cerca di riconnettersi con la propria femminilità e il proprio desiderio.

La sua è una vita piena di contraddizioni: brillante, laureata in Scienze Politiche, impegnata in università nell’organizzazione di seminari sui diritti delle donne, Dora è socialmente inserita e circondata da amici, ma dentro di sé nasconde un profondo senso di solitudine e un desiderio mai espresso.

Abili-in-amore_-Ph-di-Claudia-Rolando_
Abili-in-amore_-Ph-di-Claudia-Rolando_

Tra sarcasmo, desiderio, rabbia e dolcezza, “Abili in amore” racconta la fragilità e il coraggio di una donna che si riappropria del diritto di desiderare, di essere amata e di amare.

Una commedia ironica e delicata, che invita lo spettatore a guardare la disabilità in una prospettiva diversa, non come limite, ma come parte viva e autentica dell’esperienza umana.

www.teatromartinitt.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

.

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Addio alle leggendarie gemelle Kessler
Articolo successivo
“Quando un musicista ride”: Elio al ChorusLife Arena, Bergamo
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy