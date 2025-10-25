Sarà presentato in anteprima assoluta a Lucca Comics & Games 2025 il primo episodio della serie animata dedicata a Legs Weaver, storica eroina dell’universo Bonelli.

Durante la manifestazione più importante in Italia e tra le principali al mondo per il fumetto, il gioco e l’entertainment, i visitatori avranno l’occasione unica di vedere il primo episodio della nuova produzione, realizzata da Sergio Bonelli Editore in collaborazione con Rai Kids.

La presentazione avverrà il giorno venerdì 31 ottobre alle ore 17.30 all’Auditorium del Suffragio. A condurre l’evento saranno Virginia Benzi, fisica e divulgatrice nota online come “Quantum Girl” e Luca Del Savio, redattore capo centrale di Sergio Bonelli Editore e autore da anni della rubrica della posta di Nathan Never, AlfaCom.

Il progetto AGENTE SPECIALE LEGS WEAVER è una serie tv animata composta da 4 episodi da 10 minuti ciascuno, fruibili anche in formato mediometraggio da 40 minuti.

Si tratta di un passo epocale per Bonelli Entertainment, che prosegue così il percorso verso il Bonelli Cinematic Universe, portando un personaggio amatissimo a vivere nuove avventure attraverso il linguaggio dell’animazione.

Creata dal trio di sceneggiatori Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna, Legs Weaver ha esordito nel 1991 sulle pagine di Nathan Never per poi conquistare, nel 1995, una serie regolare tutta sua, diventando la prima eroina femminile titolare di una testata nell’universo Bonelli.

Le sue storie, ambientate nel lontano futuro, mescolano azione, ironia e pura avventura, in una Città Est futuristica che fa da teatro a minacce criminali e sfide adrenaliniche.

L’anteprima a Lucca Comics & Games 2025 rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti i fan, che potranno assistere alla proiezione del primo episodio e scoprire in anteprima assoluta il nuovo volto di Legs Weaver in animazione.

AGENTE SPECIALE LEGS WEAVER

4 episodi da 10 minuti diretti da Federico Rossi Edrighi e Raffaele Compagnoni

Sceneggiatura: Adriano Barone

Produttori Esecutivi: Vincenzo Sarno, Antonio Navarra

Una produzione di Sergio Bonelli Editore, con Rai Kids

