[fùn-go] – una favola cronica di Redini Rizzo Scalet a Campo Teatrale

Tiziana Barbetta
Fun-go Una favola cronica
[fùn-go] – una favola cronica

[fùn-go] – una favola cronica, di Redini Rizzo Scalet, in scena da martedì 14a domenica 19 e da mercoledì 22 a venerdì 24 ottobre.

Finalista al Premio Theatrical Mass 2025, lo spettacolo affronta con ironia la storia di una donna che si trasforma in un fungo.

Quello che potrebbe sembrare un incubo, diventa una potente metafora sulla fragilità e sull’interconnessione tra l’umano e la natura.

La malattia si trasforma in un simbolo di metamorfosi, invitando il pubblico a esplorare nuove dimensioni dell’esistenza dove i confini tra le specie si dissolvono, aprendo a nuove possibilità di essere e sapere.

Uno spettacolo pieno di simbolismi, scritto e diretto da Alice Redini e interpretato da Marco Rizzo e Elena Scalet che utilizza la comicità per esorcizzare la paura e invitare il pubblico a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza delle relazioni.

www.campoteatrale.it

Tiziana Barbetta

