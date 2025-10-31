15.1 C
DIETRO LA TV

“Quarto Grado”: i casi di Chiara Poggi e Pierina Paganelli

By Davide Falco
Nuzzi e Viero
Nuzzi e Viero

Stasera “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Proseguono le indagini sulla morte di Chiara Poggi: l’orario dell’omicidio potrebbe essere diverso da quello dichiarato nel 2007.

Un dettaglio che potrebbe riscrivere la verità sul delitto.

Al centro della puntata, anche il caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023.

Valeria Bartolucci, moglie dell’unico indagato Louis Dassilva, continua a difendere il marito e lancia sospetti. Invece Manuela Bianchi, ex amante di Louis, lo accusa.

Intanto è attesa per i risultati della perizia fonica dell’incidente probatorio: una ricostruzione delle urla di Pierina durante l’aggressione effettuata ieri nel luogo in cui è stata uccisa la donna.

Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

