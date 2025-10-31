Continuano a ritmo serrato tra musica dal vivo, ballo e comicità gli appuntamenti allo Spirit de Milan

Questa sera, Venerdì 31 ottobre sarà il momento di festeggiare insieme la notte degli “spirit” con l’Halloween Party con Alexandra e Bungee Fly.

Una serata di musica dal vivo e ballo con sorprese da paura! Alle 22:30 vi aspetta Alexandra con la sua band, seguiti dal dj set anni 70/80/90 con i vinili di Mariano Rano Dj, inframezzati dagli spettacoli a sorpresa della Bungee Fly Dance Company.

Ci sarà anche un corner per truccarsi…da brividi! Come da tradizione, lo Spirit invita tutti a entrare nello spirito della festa con il proprio costume: più è spaventoso, meglio è. Particolarmente amati quest’anno gli zombie!

Sabato 1 novembre la Holy Swing Night, mentre domenica 2 novembre torna Wunder Mrkt nello spazio fuori dal tempo dello Spirit de Milan, un luogo d’incontro, di scambio e di scoperta, dove la musica, il cibo tipico milanese, gli oggetti curiosi da collezionare, i vinili e l’artigianato si mescolano in un’esperienza collettiva che unisce generazioni, gusti e curiosità.

Un appuntamento mensile dedicato all’autoproduzione, al vintage e all’upcycling, che vi invita a esplorare un mondo parallelo nascosto nel cuore della Bovisa. Nel pomeriggio il tradizionale appuntamento con l’Hot Jazz Club e a seguire Max & Veronica feat Giulia Larghi si esibiranno in concerto.

Veronica Sbergia e Max De Bernardi sono tra i più apprezzati interpreti della musica roots americana in Europa, a loro si unisce Giulia Larghi, violinista dal background eclettico, capace di mescolare sonorità folk e blues con grande sensibilità e tecnica.

La serata si concluderà con Spirit in blues che vedrà sul palco Gabriel Delta, chitarrista, cantante e compositore argentino che presenterà un concerto che fonde l’anima del blues con l’energia del rock e il calore del Sud America.

Con il suo stile autentico e appassionato conquista palco dopo palco il pubblico e la stampa specializzata. Accompagnato da una band affiatata propone un repertorio che spazia dai grandi classici ai brani originali.

Lo Spirit de Milan è anche il luogo ideale per gustare la cucina tradizionale milanese! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, si consiglia vivamente di prenotare tramite il form online disponibile qui: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Al vostro arrivo, sarete accolti con calore da La Mariuccia o L’Ambroes, che vi accompagneranno al tavolo riservato. Il menù propone piatti della tradizione, preparati con amore e ingredienti selezionati, proprio come faceva la nonna.

Per informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

