Il ruolo chiave dello sport e l’impatto positivo

L’amministrazione comunale di Rho rappresentata dall’Assessora Valentina Giro ha partecipato alla conferenza organizzata dal Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi “L’onda lunga delle Olimpiadi. Long lasting impact of big sport events on grassroots sports” alla presenza della Console Generale a Milano Mascha Baak e dell’Ambasciatore designato per l’Italia Michael Stibbe.

L’incontro si è tenuto nella meravigliosa cornice del Velodromo Vigorelli di Milano e ha avuto come obiettivo principale la presentazione dell’eredità positiva dei grandi eventi sportivi come le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali che si disputeranno anche a Rho dal 6 febbraio 2026.

“Oltre a rilanciare i valori di inclusione, rispetto e spirito di squadra che lo sport e l’ideale olimpico rappresentano, è stato evidenziato attraverso studi e analisi come i grandi eventi sportivi influiscano per lungo tempo sul territorio che li accoglie in termini economici, sociali e di benessere in generale per la comunità. In linea con quanto questa Amministrazione sta procedendo in ambito sportivo”, afferma l’Assessora Valentina Giro

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia