Nell’ambito della nona edizione di Parade Électronique, il programma continua nel mese di novembre con nuovi appuntamenti
Programma di novembre:
15 NOVEMBRE
H. 17:00 “ALLEGORY OF EARTH AND WATER”
SILVIA CIGNOLI IN DIALOGO CON SALVATORE INSANA
H. 21:00 CAIUS WILLIAMS
In collaborazione con Laboratorio Palestro
16 NOVEMBRE
H. 17:00 “ORNITHORHYNCHUS LIVE SOMEWHERE”
OPERA MULTIMEDIALE CON GIANCARLO SCHIAFFINI (TROMBONE), GIANMARCO CANATO (FAGOTTO ED ELETTRONICA),
WALTER PRATI (ELETTRONICA), MATILDE SARTORI (APPLICAZIONI SOFTWARE AI)
28 NOVEMBRE
H. 21:00 NOÉMI BÜCHI “LIVE LIQUEFACTION”
https://link.dice.fm/G00a61f1199e
Altri articoli di musica su Dietro la Notizia