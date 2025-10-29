12 C
Milano
mercoledì, Ottobre 29, 2025
Nona edizione di “Parade Électronique”: a Novembre quattro nuovi appuntamenti

Tiziana Barbetta
Nell’ambito della nona edizione di Parade Électronique, il programma continua nel mese di novembre con nuovi appuntamenti

Programma di novembre:

15 NOVEMBRE
H. 17:00 “ALLEGORY OF EARTH AND WATER”
SILVIA CIGNOLI IN DIALOGO CON SALVATORE INSANA

H. 21:00 CAIUS WILLIAMS
In collaborazione con Laboratorio Palestro

16 NOVEMBRE
H. 17:00 “ORNITHORHYNCHUS LIVE SOMEWHERE”
OPERA MULTIMEDIALE CON GIANCARLO SCHIAFFINI (TROMBONE), GIANMARCO CANATO (FAGOTTO ED ELETTRONICA),
WALTER PRATI (ELETTRONICA), MATILDE SARTORI (APPLICAZIONI SOFTWARE AI)

28 NOVEMBRE
H. 21:00 NOÉMI BÜCHI “LIVE LIQUEFACTION”

https://link.dice.fm/G00a61f1199e 

