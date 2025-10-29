12 C
“I Misteri di Mystère”: la nuova stagione del Podcast firmato Sergio Bonelli Editore e One Podcast

Dopo il successo della prima stagione, I Misteri di Mystère torna con una nuova serie di indagini tra storia, mito e leggenda.

Otto episodi, a cadenza settimanale, per continuare il viaggio tra realtà e mistero insieme al “Detective dell’Impossibile” creato da Alfredo Castelli.

Prodotto da Sergio Bonelli Editore e OnePodcast, il podcast propone per questa nuova stagione una formula rinnovata: scritto e interpretato da Diego Cajelli, I MISTERI DI MYSTÈRE – LA NUOVA STAGIONE accompagna l’ascoltatore attraverso alcuni dei più affascinanti enigmi della storia contemporanea — dalla morte di Marilyn Monroe al naufragio del Titanic, dagli esperimenti segreti di Montauk alle leggende che si nascondono dietro la cultura pop.

In un racconto che mescola verità, suggestione e curiosità, Martin Mystère torna a esplorare il confine tra scienza e mistero, logica e immaginazione, invitandoci ancora una volta a guardare oltre le apparenze: perché, come ricorda lui stesso, «ogni mistero, prima o poi, rivela il suo vero volto».

Il primo episodio della nuova stagione è disponibile da ieri 28 ottobre, alla vigilia dell’edizione 2025 di Lucca Comics & Games, sull’app di OnePodcast e su tutte le principali piattaforme audio.

A Lucca, all’interno del PalaBonelli, sarà presente una speciale grafica dedicata con un QR code: inquadrandolo, i visitatori potranno accedere direttamente a Spotify per ascoltare la serie.

Sempre a Lucca, il podcast sarà presentato in un momento speciale con Michele Masiero, Antonio Visca e Diego Cajelli, sabato 1 novembre, durante il panel Bonelli dalle ore 14 all’Auditorium San Romano.

