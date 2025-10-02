In occasione del centenario di Mrs. Dalloway di Virginia Woolf, Fear No More si ispira alla vicenda del romanzo e mette in scena un dialogo profondo e visionario tra un’autrice – che è la Woolf ma anche in filigrana la stessa Francesca Sangalli – e i suoi personaggi.

Diretto da Simona Gonella, lo spettacolo intreccia parole della Woolf con la riscrittura contemporanea di Francesca Sangalli, segnata da frammenti poetici e immagini evocative.

In scena Clarissa e Septimus, creature nate dalla penna di Virginia ma qui animate da una volontà propria, capaci di sfidare la loro stessa creatrice e di chiedere di essere raccontati ancora, in un tempo che non è più solo quello del romanzo.

Il titolo richiama il celebre verso tratto dal Cymbeline di Shakespeare:

Fear no more the heat o’ the sun / Nor the furiouswinter’srages

Un mantra che attraversa la scena, suggerendo che nulla è da temere, neppure la morte, forse da accogliere come riparo estremo dalle difficoltà della vita

mtmteatro.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia