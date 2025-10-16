17.5 C
Milano, una carica di energia nell’innovativo Store Enel di via Dante

Oggi 16 ottobre l’inaugurazione aperta a tutta la cittadinanza con intrattenimento e incontri con gli atleti

Incontri, musica e soluzioni energetiche all’avanguardia per la clientela: una giornata di festa andrà in scena oggi in via Dante 5, a Milano, dove è stato ufficialmente aperto al pubblico il nuovo Store Enel.

A partire dalle 16:00, i cittadini potranno esplorare i nuovi ambienti e spazi dello Store, attraverso il quale Enel intende sempre più mettere il cliente al centro del portafoglio di prodotti e servizi.

I nuovi negozi sono infatti molto più di semplici punti vendita: veri e proprio luoghi di connessione per chi cerca soluzioni energetiche efficienti e personalizzate.

Dalle 17:00 è previsto un aperitivo offerto alla cittadinanza, accompagnato dalla musica e dall’intrattenimento dei DJ set di Discoradio.

Inoltre, gli atleti Michela Moioli, Federico Pellegrino, Dorothea Wierer, Flora e Miro Tabanelli, saranno a disposizione dei clienti per un saluto e per photo opportunity, con le mascotte di Milano Cortina 2026, Tina e Milo.

Il taglio del nastro inaugurerà ufficialmente al pubblico il nuovo Store alla presenza di Nicola Lanzetta, Direttore Italia di Enel, Marco Sanza, Responsabile Mercato Italia e di rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale e associativo di Milano e della Lombardia.

Il nuovo Store sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:30, e offrirà sia assistenza per le forniture di energia elettrica e gas, sia opportunità nel mondo dei prodotti e delle soluzioni per l’efficienza energetica, senza dimenticare la connessione garantita dalla Fibra di Enel .

Inoltre, gli innovativi spazi ospiteranno incontri con associazioni, eventi culturali, presentazioni di progetti, conferenze stampa.

https://www.enel.it

