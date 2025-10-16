Laboratorio comico di Debora Villa “Finché la barca va”

Per il fil rouge comico al femminile torna protagonista sul palco del Teatro della Cooperativa Debora Villa con 4 serate speciali (20 ottobre, 1° dicembre, 23 febbraio, 23 marzo) di pura comicità, in cui propone per ogni data uno show diverso.

Il laboratorio-comico Finché la barca va… è un piccolo atto di sopravvivenza umana.

A domanda: “Come va?”, la risposta è esaustiva.

Sono tempi bui, faticosi, contradditori, violenti e l’essere umano sembra non trovare pace.

Per fortuna un piccolo angolo dove ritrovarsi e guardarsi, parlarsi e ascoltarsi, interrogarsi e capirsi c’è: il Teatro. Un luogo antico e moderno, reale e virtuale, dove dare sfogo alla propria follia e trasformarla in arte. Un luogo dove le persone ritrovano, nell’incontro, quella dimensione umana che sembrava perduta.

Il laboratorio è una serata work in progress, realizzata da un manipolo di artisti, una piccola armata Brancaleone, che trasforma le lotte delle ingiustizie quotidiane in una risata, una canzone, una poesia e un gioco: l’interrelazione continua col pubblico che da semplice spettatore diventa parte integrante dello spettacolo.

Insieme a Debora Villa, ideatrice dello spettacolo-laboratorio e capocomica, gli artisti che partecipano alle 4 serate speciali sono: Flavio Pirini, Rafael Didoni (entrambi componenti del collettivo Milano 5.0), Alessandro Girami, Daniela Panetta.

È prevista, inoltre, la presenza di altri ospiti.

