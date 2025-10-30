Cristina Marocco, attrice e cantante italiana da anni trasferitasi a Parigi, è attualmente in scena nei teatri francesi con due spettacoli.

La pièce “La lettre d’Italie”, dove è protagonista insieme a Bruno Putzulu, celebrato attore francese insignito di un Cesar (massimo riconoscimento per un attore in Francia).

Il testo tocca con grazia e commozione il tema della migrazione, delle radici che è impossibile strappare, della conciliazione tra passato e futuro.

Oltre questo, porta in scena da anni uno spettacolo di canzoni e monologhi, “Un air d’Italie, viaggio alle origini della canzone italiana”, itinerario poetico a ritroso fino alle sorgenti della nostra canzone, la canzone napoletana e la prima forma canzone di epoca barocca.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia