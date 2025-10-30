Dal 17 al 23 novembre 2025 Milano ospita la nona edizione della MILANO MUSIC WEEK, diventando un palcoscenico diffuso con concerti, dj set, workshop e showcase dove artisti, professionisti e appassionati celebrano la musica promuovendo inclusione e innovazione.

È un progetto del Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, promosso da AssoConcerti, Assomusica, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori ed organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale. La Direzione Artistica è affidata a Nur Al Habash.

Il cantautore TANANAI, uno dei nomi più in vista della nuova scena musicale italiana, con 33 Dischi di Platino, oltre 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 1 milione di follower su IG, è il curatore speciale di questa edizione. Riceve il testimone da Venerus (2024), Francesca Michielin (2023) e Colapesce e Dimartino (2022).

«La Milano Music Week è un punto di riferimento per chi vive e lavora nel mondo della musica. Credo sia fondamentale circondarsi di persone che condividono le nostre stesse passioni e che ci sappiano stimolare, bisogna lasciarsi contaminare. Questa settimana rappresenta proprio questo: una comunità che si incontra e cresce insieme. Ho accettato di essere curatore della Milano Music Week non per mettermi al centro, ma per dare voce e spazio a professionisti che stimo, con l’auspicio di ispirare chi sogna di intraprendere questo mestiere» dichiara TANANAI.

L’edizione 2025 ha come main topic “Nuova generazione”, con l’intento di esplorare le mutazioni creative e di ascolto. Imprenditori innovativi, startupper e musicisti under 40 porteranno la loro riflessione sulle tendenze che stanno ridefinendo il panorama sonoro contemporaneo.

Inizia a prendere forma il calendario degli appuntamenti.

Tra gli altri artisti annunciati: Eugenio Finardi e Auroro Borealo commessi per un giorno in un negozio di dischi, The Chemical Brothers che festeggiano il 30° compleanno dei Magazzini Generali, Linus e Colapesce che raccontano i loro dischi preferiti, i concerti di ANNA, I Cani e tanti altri.

I primi eventi inseriti nel programma della Milano Music Week 2025 sono consultabili sul sito ufficiale, in continuo aggiornamento www.milanomusicweek.it.

Il programma definitivo sarà consultabile dal 7 novembre, giorno in cui apriranno anche le registrazioni su DICE

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

milanomusicweek.it