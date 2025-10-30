In una Messina assolata e placida, l’arrivo del principe di Aragona Don Pedro e dei suoi soldati, di ritorno dalla guerra, rompe gli equilibri dell’idillio.

E tra amori che sbocciano e chi dichiara che non si innamorerà mai, tutti credono di aver visto e sentito tutto, ma le incomprensioni e le trame ordite ai danni o a beneficio dei soldati che viaggiano con il principe e della famiglia del nobiluomo che li accoglie, Leonato, scombinano continuamente la situazione.

Una tragicommedia in cui accade di tutto, dove i personaggi danzano tra la tragedia e la commedia fino all’ultima scena.

Shakespeare è sempre un’occasione per riscoprire la nostra umanità, che nonostante tutti i cambiamenti, assomiglia ancora così tanto a quella così profondamente e intimamente messa in scena dal Bardo.

Molto rumore per nulla è così un vortice di colore e allegria che accompagna lo spettatore in un affresco spassoso, ironico e travolgente.

MTM Teatro Leonardo – dal 12 al 16 novembre

Molto rumore per nulla

di William Shakespeare

con Antonio Brugnano, Maria Canal, Yuri Casagrande Conti, Matteo Castagna, Giacomo De Capitani, Tomas Leardini, Ilaria Marchianò, Fabrizio Martorelli, Carlo Merico, Dario Merlini, Alessandra Mornata

regia Simone Severgnini

mtmteatro.it

