13.7 C
Milano
giovedì, Ottobre 30, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

MTM Teatro Leonardo: “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
49
gruppo3
gruppo3

In una Messina assolata e placida, l’arrivo del principe di Aragona Don Pedro e dei suoi soldati, di ritorno dalla guerra, rompe gli equilibri dell’idillio.

gruppo1
gruppo1

E tra amori che sbocciano e chi dichiara che non si innamorerà mai, tutti credono di aver visto e sentito tutto, ma le incomprensioni e le trame ordite ai danni o a beneficio dei soldati che viaggiano con il principe e della famiglia del nobiluomo che li accoglie, Leonato, scombinano continuamente la situazione.

gruppo2
gruppo2

Una tragicommedia in cui accade di tutto, dove i personaggi danzano tra la tragedia e la commedia fino all’ultima scena.

Shakespeare è sempre un’occasione per riscoprire la nostra umanità, che nonostante tutti i cambiamenti, assomiglia ancora così tanto a quella così profondamente e intimamente messa in scena dal Bardo.

Molto rumore per nulla è così un vortice di colore e allegria che accompagna lo spettatore in un affresco spassoso, ironico e travolgente.

MTM Teatro Leonardo – dal 12 al 16 novembre
Molto rumore per nulla
di William Shakespeare
con Antonio Brugnano, Maria Canal, Yuri Casagrande Conti, Matteo Castagna, Giacomo De Capitani, Tomas Leardini, Ilaria Marchianò, Fabrizio Martorelli, Carlo Merico, Dario Merlini, Alessandra Mornata
regia Simone Severgnini

mtmteatro.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
L’attrice e cantante italiana Cristina Marocco, in scena nei teatri francesi con due spettacoli
Articolo successivo
Sanremo Giovani 2025: Lea Gavino in gara con il brano “Amico lontano”
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy