Un minuto di silenzio all’inizio della seduta di martedì 28 ottobre: così il Consiglio metropolitano ha voluto ricordare le vittime di femminicidio.
La proposta è stata avanzata all’inizio della riunione in videoconferenza dal consigliere delegato alla Mobilità Marco Griguolo, che ha voluto ricordare, in particolare, Luciana Ronchi, uccisa mercoledì scorso con 14 coltellate dall’ex marito.
Un episodio che ha ferito il territorio, a cui si è aggiunto proprio nella mattinata di martedì 28, un altro femminicidio nel Veronese.
Da qui la volontà del minuto di silenzio, simbolo di un impegno concreto per sensibilizzare la cittadinanza ed educare alla cultura del rispetto e della non violenza.
