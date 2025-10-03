14.6 C
CULTURA

Festival “Milano la città che sale”, in programma dall’8 al 30 ottobre nel Municipio 3

LOrchestra-Canova
LOrchestra-Canova

Anche in ottobre, nell’ultimo mese di programmazione, il festival Milano la città che sale, organizzato dall’associazione culturale Musicamorfosi trasformerà il Municipio 3 del capoluogo lombardo in un palcoscenico diffuso, portando la classica, il jazz e la world music (ma non solo) nei luoghi della vita quotidiana.

In programma concerti, laboratori musicali, prove aperte e momenti di inclusione sociale (tutti gli eventi sono a ingresso libero con libera donazione).

Afferma Filippo Rossi, vicepresidente del Municipio 3: «Milano la città che sale è molto più di una rassegna musicale. È un invito a vivere il territorio in modo nuovo, a riscoprire la bellezza dei nostri quartieri attraverso il linguaggio universale della musica e delle
arti. Grazie all’impegno dell’associazione Musicamorfosi e al progetto Milano è Viva nei
Quartieri, il Municipio 3 si trasforma in un laboratorio creativo aperto a tutti, dove la cultura
diventa strumento di inclusione, partecipazione e crescita collettiva. Siamo orgogliosi di ospitare artisti come Petra Magoni e Finaz e di offrire ai cittadini occasioni di incontro, formazione ed emozione. Questo festival è la dimostrazione concreta che la cultura può far salire con sé tutta la città».

Maggiori info:
www.musicamorfosi.it
https://milanolacittachesale.it/2025

