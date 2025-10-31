La Città metropolitana di Milano, attraverso il Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica, ha disposto la risoluzione del contratto di appalto stipulato con l’impresa PMM Srl per la realizzazione della nuova palestra del Liceo Scientifico “Giordano Bruno” – succursale di via Papa Giovanni XXIII a Cassano d’Adda (MI).

Il provvedimento, assunto ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, si è reso necessario a seguito di gravi e reiterati inadempimenti da parte dell’appaltatore, che non ha rispettato il cronoprogramma di cantiere, le diffide ad adempiere e gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori, causando la prolungata inattività del cantiere e un significativo ritardo nell’esecuzione dell’opera.

Nonostante i numerosi solleciti e la disponibilità dell’Amministrazione a valutare soluzioni correttive, l’impresa non ha ripreso le attività, mettendo a rischio il completamento dei lavori nei tempi previsti dal finanziamento PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 – Investimento 3.3 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione”, e quindi la conservazione del contributo europeo Next Generation EU.

La Città metropolitana quindi ha deliberato la risoluzione del contratto per grave inadempimento, l’attivazione delle procedure di interpellanza delle imprese successive in graduatoria per garantire la celere ripresa dei lavori e il completamento dell’intervento, l’avvio delle procedure di recupero delle anticipazioni e delle garanzie fideiussorie previste dal contratto e la trasmissione del provvedimento ad ANAC, al Ministero dell’Istruzione e del Merito e alla Cabina di regia PNRR.

Così commenta il consigliere delegato all’edilizia scolastica Roberto Maviglia: “E’ stata una decisione difficile ma ben ponderata e inevitabile, abbiamo operato con l’esclusivo fine di salvaguardare l’interesse pubblico e assicurare la realizzazione di una infrastruttura strategica per Cassano d’Adda e tutta l’area della Martesana; il nostro obiettivo è giungere alla conclusione dei lavori nei tempi imposti dal Ministero, in tal senso i nostri uffici sono già al lavoro per consentire la riattivazione del cantiere nel più breve tempo possibile, assicurando la continuità e la massima celerità dell’intervento“.

