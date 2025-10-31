Scritto da Bepi Vigna con i disegni di Sergio Giardo, Nathan Never. I Naufraghi della Luna è la nuova avventura realizzata in collaborazione e con il supporto di ASI, l’Agenzia Spaziale Italiana, presentata in anteprima a Lucca Comics & Games e in uscita in libreria e fumetteria il 21 novembre.

In missione sulla Luna per indagare sull’assalto a un rover che trasportava Elio-3 da un sito di estrazione, Nathan Never ritrova l’ex scienziato dell’ASI Milo Danesi, che aveva abbandonato la propria epoca per studiare le meraviglie tecnologiche del mondo futuro.

La loro indagine sulla sparizione del prezioso isotopo li porterà a incrociare la strada di una sinistra compagnia d’affari, intenzionata a non farsi mettere i bastoni tra le ruote, tanto che, pur di proteggere i propri loschi traffici, non esiterà a sabotare il sistema di navigazione del veicolo utilizzato da Nathan e Milo, lasciandoli a corto d’ossigeno e sperduti nel nulla sull’inospitale superficie lunare.

Una nuova avventura tra scienza e immaginazione, che si innesta tra le pieghe della missione denominata LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment), pensata per realizzare sulla superficie del nostro satellite un sistema di localizzazione in grado di fornire informazioni accurate su posizione, velocità e tempo lunare, dati fondamentali per supportare la futura esplorazione dello Spazio.

