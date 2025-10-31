“Tex. Inferno a Red Junction”: Sergio Bonelli Editore

TEX. INFERNO A RED JUNCTION, epica e inedita avventura visualizzata dal maestro delle historietas argentine Horacio Altuna e sceneggiata da Tito Faraci, approda in libreria dall’11 novembre, dopo la presentazione in anteprima a Lucca Comics & Games 2025.

I pascoli attorno alla città di Red Junction sono contesi fra due potenti allevatori: il messicano Santos e l’americano Hughes. La guerra dei due rancheros coinvolge però anche la giovane vedova Clarity Madson, che Tex e Carson giurano di proteggere.

Completano il volume la galleria di sketch di Horacio Altuna, introdotta da Davide Bonelli, l’intervista al maestro argentino a cura di Gianmaria Contro e la “Breve storia della “Historieta” argentina” di Luca Barbieri.

https://shop.sergiobonelli.it/tex/2025/10/01/libro/tex-inferno-a-red-junction-1026511/

https://www.facebook.com/TexSergioBonelliEditore

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia