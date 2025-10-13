17.6 C
BOLLATE

Bollate: nuove regole per accesso in Piattaforma Ecologica

Dal 27 ottobre 2025 entrano in vigore nuove regole per la Piattaforma Ecologica di Via Pace, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene ambientale (art. 34 – Accesso, obblighi e divieti) del Comune di Bollate.

Si avvisano gli utilizzatori della piattaforma ecologica che:

  • Le utenze domestiche potranno accedere alla piattaforma esclusivamente utilizzando automezzi intestati a persone fisiche e immatricolati come “autovetture” (classificazione dei veicoli secondo il Codice della Strada “M1”) per il trasporto di persone.
  • Non sarà consentito l’accesso con automezzi immatricolati per il trasporto di cose (ad esempio autocarri “N1”), se non regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali e accompagnati dal Formulario di identificazione rifiuti (FIR).

    Eventuali utenze che intendano conferire rifiuti con mezzi immatricolati per il
    trasporto di “cose “N1” dovranno preventivamente concordare il
    conferimento negli uffici di Gaia Servizi in PIATTAFORMA ECOLOGICA dalle
    ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato muniti di copia iscrizione all’Albo
    Gestori Ambientali.

    Per informazioni contattare via e-mail: piazzola.ecologica@gaiaservizi.eu

    Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia

    https://www.gaiaservizi.eu

