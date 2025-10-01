Novate, il vicesindaco Giacomo Campagna risponde al Pd

Il vice sindaco di Novate Giacomo Campagna risponde al comunicato di Pd, Bella Novate e Alleanza Verdi-Sinistra

«Nella speranza che il tempo della propaganda sia finito anche per PD, Bella Novate e IVS, come da loro stessi detto forte e chiaro, ritengo utile proporre una diversa lettura della situazione rispetto a quanto affermato nel comunicato congiunto recentemente pubblicato dalle tre forze politiche di opposizione.

Saranno i cittadini a fare la loro valutazione. La scelta assai scomoda di restare in Giunta non prende le distanze dalla lista e tanto meno dal mandato degli elettori che, anzi, hanno ampiamente dimostrato di condividere la scelta dell’apparentamento.

Il successo elettorale che ha portato NovateSì ad essere il terzo partito cittadino è frutto di un grande lavoro di squadra e di una candidatura credibile. La libertà da vincoli di mandato ha consentito agli attuali consiglieri del Gruppo consiliare di cambiare strada. Con un piccolo sforzo di memoria l’interpretazione dei fatti suggerita dal comunicato appare addirittura paradossale.

Ricordate il simpatico riferimento a Uber della propaganda elettorale della sinistra post apparentamento? Sarebbe stato più coerente che il comunicato constatasse che qualche passeggero ha chiesto di scendere, piuttosto che maldestramente chiamare in causa, per scopi di comodo, tutti coloro che quel mezzo hanno contribuito a farlo nascere e vivere», spiega il vicensindaco Giacomo Campagna

