Da oggi 10 settembre, sarà in libreria e negli store digitali “ZELIG REPUBLIC – Storia del cabaret più famoso d’Italia”, il libro del cantautore e drammaturgo Giangilberto Monti (edito da Compagnia Editoriale Aliberti) che ripercorre l’ascesa, il declino e la rinascita dello storico locale milanese attraverso documenti inediti e testimonianze dirette.

Con la prefazione del comico e attore Giobbe Covatta e le interviste a cura del giornalista Vito Vita, per la prima volta viene narrata in un volume l’intera storia del fenomeno Zelig: da piccolo locale milanese al grande successo della tv.

Un viaggio tra palcoscenico e backstage raccontato attraverso ricordi, foto, documenti inediti e aneddoti indimenticabili.

In questo racconto editoriale, vengono svelati i retroscena artistici e societari dello storico locale di Milano, su cui palco, nel corso degli anni, si sono esibiti numerosi talenti del mondo dello spettacolo, come Antonio Albanese, Paolo Rossi, Claudio Bisio e Silvio Orlando, Elio e le Storie Tese e Checco Zalone, Giobbe Covatta e Gene Gnocchi, la Gialappa’s Band e Gabriele Salvatores, Ficarra & Picone e Aldo, Giovanni & Giacomo.

L’autore presenterà il suo nuovo libro al pubblico il 16 settembre all’Area Zelig di Milano (Viale Monza, 140 – ore 20.45), durante la serata speciale GIANGILBERTO MONTI IN ”ZELIG REPUBLIC”.

Giangilberto Monti, affiancato dallo storico patron del locale, Giancarlo Bozzo, guiderà il pubblico in un viaggio tra le pagine, le emozioni e le storie che hanno ispirato la sua ultima opera su Zelig.

Sul palco si alterneranno ospiti d’eccezione e volti noti che condivideranno letture, riflessioni, numeri musicali e qualche sorpresa.

Tra gli artisti confermati ci saranno Alberto Patrucco, Marco Della Noce, Davide Zilli, Stefano Scagnelli, Davide Spadola e Francesco Migliazza, oltre ai critici Oliviero Ponte di Pino ed Enzo Gentile.

Info e biglietti

TicketOne (https://www.ticketone.it/event/giangilberto-monti-in-zelig-republic-zelig-20458878/)

Area Zelig (https://www.areazelig.it/12641968-giangilberto-monti-in-zelig-republic)

www.giangilbertomonti.it

