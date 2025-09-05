25.1 C
CULTURA

“Vai Italia”, l’inno di Mogol e Al Bano con i bambini del Coro di Caivano e dell’Antoniano

Tiziana Barbetta
Mogo-Al-bano
Mogo-Al-bano

AL BANO e MOGOL hanno inciso il 3 settembre, con cinquanta bambini del coro di Caivano e dell’Antoniano, “VAI ITALIA”, canzone che accompagnerà l’Italia verso il riconoscimento della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità UNESCO atteso per il prossimo dicembre a Nuova Delhi.

Mogol-Sottosegretario-Mazzi-bambini-Antoniano-e-caivano
Mogol-Sottosegretario-Mazzi-bambini-Antoniano-e-caivano

L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura ed è realizzata in collaborazione con l’Antoniano di Bologna.

Il brano, scritto da Mogol su musica di Oscar Prudente, sarà presentato da MARA VENIER, domenica 21 settembre, nel corso della prima puntata di “Domenica In”. 

In quello stesso giorno si festeggerà in tutta Italia il PRANZO DELLA DOMENICA, con tavolate nelle principali piazze a sostegno internazionale della candidatura.

zecchinodoro.org

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

