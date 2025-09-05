Premio città di Bollate – San Martino.

Sono aperte fino a fine settembre le candidature per segnalare cittadini singoli, associazioni o enti benemeriti che potrebbero ricevere il riconoscimento che il Comune assegna ogni anno a novembre, in occasione del Santo Patrono, a chi si è distinto per meriti in ambito civico, sociale, nel volontariato, sul lavoro e nello studio.

Le segnalazioni, con relativa motivazione, dovranno essere inviate, compilando l’apposito modulo, all’ufficio Protocollo o via pec (indirizzo: comune.bollate@legalmail.it), entro il 30 settembre 2025 e potranno essere inoltrate da amministratori (sindaco, assessori, consiglieri, segretario generale), enti ma anche dai singoli cittadini.

Le proposte pervenute, che dovranno essere corredate da una presentazione e da un curriculum, saranno valutate da un’apposita commissione comunale che sceglierà i nomi più autorevoli e rappresentativi. Le persone prescelte saranno poi premiate nel corso della Festa patronale di novembre.

Il Sindaco Francesco Vassallo e il Presidente del Consiglio comunale Eugenio Barlassina invitano i cittadini e le associazioni di Bollate a segnalare nomi di persone o di associazioni del territorio che “hanno dato lustro alla nostra città attraverso opere concrete nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, della Pubblica amministrazione, della solidarietà sociale, della scuola e dello sport, con attività di carattere assistenziale e filantropico, con azioni di alto profilo morale, coraggio e abnegazione civica”.

