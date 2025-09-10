La Casa delle Culture e della Musica di Velletri ospita, sabato 13 e domenica 14 settembre a partire dalle ore 17:30, l’inaugurazione di Paesaggi del Corpo – Festival Internazionale Danza Contemporanea: due giornate di spettacoli che porteranno sul palco alcune tra le più rilevanti realtà della danza contemporanea italiana.

Una programmazione che intreccia poetiche differenti – dal linguaggio urbano alla ricerca filosofica, dalla ritualità ancestrale alle riflessioni sulla società – offrendo al pubblico un’esperienza immersiva ed eterogenea.

Sabato 13 settembre, dalle ore 17:30, EgriBiancoDanza presenta Wandern, ideazione e coreografia di Chiara Frigo. Segue Compagnia Bellanda con Simposio, firmato da Giovanni Leonarduzzi e Lia Claudia Latini.

La serata prosegue con ResExtensa con Dalet – Terra Solida, creazione di Giorgia Giannini e Andrea Tenerini con la direzione di Elisa Barucchieri. Un viaggio tra archetipi universali e simboli primordiali, ispirato alla lettera ebraica Dalet, che esplora il rapporto tra corpo e spazio in un’atmosfera sospesa e onirica.

Domenica 14 settembre il programma si arricchisce inoltre di un appuntamento speciale dedicato a bambini e famiglie: un laboratorio esperienziale sul riciclo della plastica, a cura di AICS Cultura e Ambiente in collaborazione con Mandala Dance Company, che si terrà alle ore 16:30 presso la Sala degli Affreschi della Casa delle Culture e della Musica.

Alle ore 17:30, Mandala Dance Company presenta An Act of Recycle, performance interattiva di teatro e danza rivolta a bambini e famiglie. Coreografata da Paola Sorressa e accompagnata dalla regia di Daniele Lamuraglia, la creazione unisce gioco scenico e sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo attori e danzatori in un racconto che educa e diverte.

A seguire ASMED / Balletto di Sardegna con Thaumata, firmato da Mario Coccetti. Il lavoro si addentra nello spazio invisibile tra umano e divino, evocando ritualità, gesti tribali e iconografie sacre che si trasformano in un potente vocabolario coreografico.

La programmazione continua con Ersilia Danza e Binario 17, creazione e interpretazione di Giuseppina Cocozza e Pasquale Cofone. Un racconto intimo e vibrante ambientato in una stazione del Sud Italia, che celebra la danza come strumento di resistenza e cura.

Chiude il weekend Compagnia Atacama con L’ultimo uomo, ideato e diretto da Patrizia Cavola e Iván Truol. Liberamente ispirato al saggio La società della stanchezza di Byung-Chul Han, lo spettacolo affronta il disagio dell’uomo contemporaneo, sospeso tra prestazione, produttività e solitudine interiore, evocando la figura di Prometeo come simbolo universale.

Maggiori informazioni sul sito: https://paesaggidelcorpo.it/

