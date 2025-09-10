“Lombardia in prima linea sulla sicurezza: il centrodestra dà risposte concrete ai cittadini”

«Desidero rivolgere i miei complimenti a Regione Lombardia per la scelta di investire ulteriori risorse sulla sicurezza urbana, una delle priorità assolute per i cittadini.»

Con questo nuovo stanziamento di 3,5 milioni di euro, che si aggiunge ai 2,5 milioni già previsti, il bando sicurezza 2025 raggiunge un totale di 6 milioni di euro, destinati a rafforzare le Polizie locali attraverso strumenti moderni ed efficienti, potenziando la loro azione nei territori.

Particolare rilievo assume l’intervento nella Provincia di Milano, dove saranno coinvolti 55 fra Comuni ed enti, per un finanziamento complessivo di 910.313 euro.

Un segnale forte per un’area dove il tema della sicurezza urbana è particolarmente sentito e dove l’intervento risulta ancora più necessario per rispondere alle esigenze dei cittadini e dei territori.

«Ancora una volta – prosegue Cecchetti – la Lombardia dimostra cosa significa governare con serietà e visione: ascoltare i territori, capire i bisogni reali della gente e offrire soluzioni concrete. La sicurezza non è uno slogan, ma una priorità che il centrodestra e la Lega mettono al centro dell’agenda politica, a livello nazionale e regionale.»

Sostenere le Polizie locali significa garantire più presenza, più controllo e più tranquillità nei quartieri e nei Comuni lombardi, a partire da quelli più densamente popolati e complessi come quelli dell’area metropolitana milanese.

«Questa è la politica del fare – conclude Cecchetti – che mette al centro i cittadini e chi ogni giorno lavora per proteggerli. Più sicurezza, più mezzi, più supporto alle forze dell’ordine locali: è questa la strada giusta, ed è quella che stiamo percorrendo con determinazione»

Fabrizio Cecchetti, segretario dell’Ufficio di Presidenza – Camera dei Deputati

