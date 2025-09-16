19.7 C
Milano
mercoledì, Settembre 17, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

“Marilyn. Dea. Diva. Donna”, il libro di Chiara Pasqualetti Johnson

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
56
cover
cover

“Marilyn. Dea. Diva. Donna”, il libro di Chiara Pasqualetti Johnson

A quasi cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe, che cadrà il primo giugno 2026, White Star celebra l’eterna icona hollywoodiana con un nuovo volume illustrato di grande formato, firmato da Chiara Pasqualetti Johnson, in uscita il 17 ottobre

Il libro sarà pubblicato simultaneamente in sei edizioni internazionali (in Italia, Spagna, Germania, Francia, UK, US, Lituania) e proporrà un ritratto sorprendente della donna dietro al mito.

Pagina 14-15_Marilyn_ita
Pagina 14-15_Marilyn_ita

Un racconto intimo, appassionato, documentato, costruito attorno a oltre 120 immagini – scatti dei tanti grandi nomi della fotografia che l’hanno immortalata, da Ted Baron a Douglas Kirkland, Richard Miller, Philippe Halsman, Earl Theisen, Earl Leaf, Slim Aarons, Larry Barbier, Ed Feingersh, Milton Greene, Richard Avedon, Elliott Erwitt, Lawrence Schiller – alcune celeberrime, altre poco note, selezionate nel corso di un’accurata ricerca iconografica.

Pagina 118-119_Marilyn_ita
Pagina 118-119_Marilyn_ita

Questo nuovo volume si articola come un romanzo fotografico che racconta una Marilyn complessa e moderna: non solo la diva dal fascino sensuale e disarmante, ma anche l’artista volitiva, la bambina ferita, la lettrice appassionata, la pioniera che osò sfidare le regole di Hollywood fondando una sua casa di produzione.


www.whitestar.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Andrea Forno è il Campione Nazionale di Risiko 2025
Articolo successivo
Addio a Robert Redford. Aveva 89 anni
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy