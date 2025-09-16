27.3 C
Andrea Forno è il Campione Nazionale di Risiko 2025

Dopo mesi di sfide disputate dal vivo e sul web, si è svolta oggi presso l’Idea Hotel Milano San Siro la finalissima del Torneo Nazionale di RisiKo! 2025 organizzata da Spin Master – Editrice Giochi, che ha decretato la vittoria di Andrea Forno, tra 42 partecipanti da ogni parte d’Italia.

Il celebre Torneo Nazionale – che si disputa ininterrottamente fin dagli anni ’80 – ha decretato così un nuovo Campione Nazionale di RisiKo!, che eredita il titolo dalla Campionessa Nazionale 2024 Rosa Giordani, la casalinga romana e prima donna di sempre a vincere il torneo.

A consegnare a Andrea Forno l’ambita coppa, insieme a una scatola della nuova edizione RisiKo! Alleanze Segrete, Federica Grottanelli, Senior Brand Manager di Spin Master Italia, davanti agli altri finalisti.

Rappresentante di 35 anni di Brandizzo (Torino), Andrea Forno frequenta il ToRisiKo!, il RisiKo! Club di Torino dal 2016.

Gioca a RisiKo! da quando era adolescente, ma è diventata una vera passione proprio quando ha iniziato a frequentare l’associazione ludica della città e il mondo delle community di appassionati del celebre gioco.

Questa è stata la sua seconda finalissima consecutiva, disputata con le armate gialle.

Con centinaia di tornei regionali e nazionali organizzati dagli anni ’80 a oggi, 2.500.000 partite disputate nella versione digital, 30 RisiKo! Club ufficiali sparsi su tutto il territorio italiano da Nord a Sud, RisiKo! è uno dei giochi più famosi in Italia, e quello con la community più forte e attiva, tanto che la parola “risiko” è usata quotidianamente nel linguaggio comune e in quello dei media come sinonimo di strategia.

