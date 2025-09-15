“Io Canto Family”, il talent show con Michelle Hunziker

Da martedì 16 settembre, in prima serata, al via “Io Canto Family”, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, in questa edizione completamente rinnovata, 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare si sfideranno sul palco per mettere in mostra il proprio talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie.

Al debutto, in veste di coach: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Artisti di primo piano che metteranno a disposizione la loro esperienza per guidare e sostenere i concorrenti in ogni fase del percorso, accompagnandoli nelle loro esibizioni.

Novità anche per la giuria: sarà composta da Patty Pravo e Noemi, due big della canzone italiana. A loro il compito di valutare le performance e stilare le classifiche che, sfida dopo sfida, decreteranno il vincitore.

Nella finalissima di “Io Canto Family” solo una coppia in gara vincerà e si aggiudicherà il montepremi di 50.000 euro.

Accompagnata dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, il programma riporta in tv il calore delle famiglie italiane, mettendo in luce il legame unico che si crea tra i loro componenti attraverso la passione per la musica.

