I Legnanesi al Giuditta Pasta Saronno: “Ricordati il Bonsai”

Sabato 20 settembre ore 20.45 | Domenica 21 settembre ore 16.00

Posto unico: €40

Sarà la travolgente comicità de I LEGNANESI ad aprire la Stagione 25|26 – RIFLESSIONI del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Un ritorno attesissimo con “Ricordati il Bonsai”, il nuovo spettacolo della Famiglia Colombo, in scena sabato 20 settembre alle ore 20.45 e domenica 21 settembre alle ore 16.00.

Lo spettacolo, già in tournée nei principali teatri italiani, promette di essere un’esplosione di comicità e situazioni esilaranti, con un tocco di esotismo orientale. Intitolato (probabilmente) con un titolo ironico e accattivante come da tradizione del gruppo, Ricordati il Bonsai porta i beniamini del Teatro della Tradizione Lombarda in un contesto completamente nuovo: il Giappone.

Lo spettacolo: “Ricordati il bonsai”

Durante un normale pomeriggio di “chiacchiere da cortile”, Carmela propone alla famiglia Colombo una strana missione: partire per il Giappone per prendersi cura di uno sconosciuto in cambio di una ricca eredità. La tentazione di diventare ricchi e il legame con l’amica li spingono ad accettare.

Il viaggio in Giappone diventa il pretesto per nuove gag, travestimenti improbabili, fraintendimenti culturali e una serie di riflessioni – ovviamente in chiave comica – su chi siamo, da dove veniamo e quanto, alla fine, il nostro cortile resti il posto più straordinario di tutti.

Come sempre, lo stile inconfondibile de I Legnanesi garantisce al pubblico uno spettacolo coinvolgente e spassoso, tra scenografie curate, costumi iconici e personaggi irresistibili.

«Non dimenticare il bonsai è come dire: non dimenticare le piccole cose, perché spesso sono quelle che fanno la differenza. E noi, di piccole grandi storie, ne raccontiamo da sempre», afferma Antonio Provasio, interprete e regista.

Informazioni

Date e orari:

Sabato 20 settembre 2025, ore 20.45

Domenica 21 settembre 2025, ore 16.00

Prezzo biglietti

Posto unico €40

Luogo:

Teatro Giuditta Pasta – Via I Maggio, Saronno (VA)

Spettacolo programmato in collaborazione con MyNina Spettacoli

Direzione artistica della stagione: Andrea Chiodi

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia