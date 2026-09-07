Il 29 settembre il chitarrista e compositore ROBERTO FABBRI sarà in concerto nella sala Goffredo Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di ROMA con “BATTISTI IN…CLASSICA!”, il suo progetto discografico dedicato a LUCIO BATTISTI, pubblicato e distribuito da Sony Music Italy.

Inizio concerto ore 20.00. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it.

Ad accompagnare Roberto Fabbri sul palco ci saranno Philotes Strings Quartet e l’Ensemble d’archi del Conservatorio Statale “Giulio Briccialdi” di Terni, diretti da Luca Proietti, autore degli arrangiamenti.

Le meravigliose canzoni di Battisti, eseguite dalla sei corde di Fabbri con la delicatezza del tocco e la sapienza del grande concertista, si arricchiscono così della dimensione orchestrale degli archi.

Un accompagnamento che ne esalta la forza melodica e armonica e conferisce ai brani uno spessore e una veste tali da proiettarli in una vera e propria dimensione classica.

In scaletta saranno presenti i grandi classici del repertorio del cantautore reatino rivisitati da Roberto Fabbri in una versione per chitarra ed archi e contenuti nel suo album “I SUCCESSI DI LUCIO BATTISTI IN COVER PER CHITARRA” (Sony Music Italy), disponibile in digitale (bit.ly/46nuXnV).

A questi brani si aggiungeranno per la prima volta “29 Settembre”, “La Luce dell’est” e “Acqua azzurra acqua chiara”, che saranno disponibili in digitale dal 29 settembre, in occasione dell’evento.

In apertura del concerto verrà proiettato il videoclip di “Amarsi un po’”, realizzato dalla regista Sara Ceracchi (www.youtube.com/watch?v=RI48DTyfNwg).

Ad introdurre i brani ci sarà il giornalista Fabrizio Finamore.

Il progetto dedicato a Lucio Battisti nasce dalla realizzazione del libro “LUCIO BATTISTI 14 grandi successi arrangiati per chitarra”, scritto da Fabbri ed edito da Hal Leonard Europe, che raccoglie le trascrizioni per chitarra dei brani più iconici del cantautore.

www.robertofabbri.com

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