Il sindaco di Rho Andrea Orlandi e l’Assessora allo Sport Alessandra Borghetti hanno incontrato questa mattina in Municipio Alessio Viola, il giovanissimo rhodense entrato pochi mesi fa nella nazionale Under 12 di baseball e reduce dalle sfide di luglio dei Campionati Europei di Évry, in cui ha affrontato ragazzi di Olanda, Spagna, Belgio e Francia. Alessio e la sua famiglia sono stati accolti da Manuel Barbera, alla guida dell’Ufficio Cerimoniale del Comune di Rho.

Tutto è iniziato in pieno lockdown nel terribile 2020: a soli 5 anni e mezzo, Alessio si era innamorato del baseball. Papà Andrea Viola e la mamma, Emanuela Molinari, gli hanno regalato un guanto e una palla, comprati online per passare il tempo nel giardino di casa. “Dieci euro ben spesi”, commentano ora i genitori. Alessio, classe 2014, è entrato nelle fila del Rho Baseball (la società guidata dal presidente Antonio Caloiero, che ha già regalato alla squadra azzurra altri giovanissimi campioni) e in giugno è stato convocato a un raduno della Nazionale Italiana U12 a Ravenna, per prepararsi agli Europei con alcuni coetanei che aveva conosciuto, da avversario, nelle sfide del campionato italiano.

La selezione è stata lunga, era partita nel novembre scorso. Alla fine, tra 150 ragazzi del Nord, 150 del centro e 150 del Sud Italia, sono stati scelti 18 giocatori e 4 riserve.

“Da piccolo avevo visto il campo da baseball di Rho, che è davvero molto bello e dotato di ottime luci, e ho voluto provare – ha raccontato Alessio – Il calcio non mi piaceva, così ho scelto questo sport e adesso ho amici in diverse squadre. Agli Europei l’emozione più forte è stata durante la sfida con l’Olanda: stavamo perdendo, ma alla fine ce l’abbiamo fatta!”.

In questi anni le partite hanno portato la famiglia Viola in trasferta in Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Lazio alla scoperta di uno sport in cui “giocano tutti i membri della squadra, nessuno escluso”. Ora Alessio sogna un avvenire da professionista ed è pronto ai sacrifici che la presenza in Nazionale richiede, ovvero sport a 360° per forgiare il fisico, tra atletica, nuoto, ping pong.

I genitori sanno che li attende un bell’impegno: “La Federazione propone raduni e accompagna la crescita dei ragazzi su cui investe. A noi importa che lui cresca sano e sereno, facendo qualcosa che gli piace. In genere affronta 3 allenamenti a settimana più le partite, non è poco. In questa stagione, poi, si è allenato tutti i giorni, con i bambini e con l’Under 15, poiché è entrato in quel campionato. Prossima sfida, domenica 6 settembre a Seveso”. Poi ci saranno da smaltire gli ultimi compiti della vacanze prima dell’avvio delle lezioni, il 14, alla secondaria di primo grado Franceschini.

“Il baseball ha una bella tradizione in città, la prima squadra di Rho Baseball è in serie B e una settimana all’anno sul campo di Rho si allena la Nazionale Senior, che apprezza la struttura e in particolare la sua illuminazione – commenta l’assessora Alessandra Borghetti – So che la Federazione punta a progetti nelle scuole per far conoscere questo bellissimo sport e confido che Alessio possa fare da testimonial sul nostro territorio.

Gli suggeriamo di studiare bene l’inglese, così potrà affrontare al meglio le gradi sfide del baseball a livello internazionale. Lo sport insegna a reggere le frustrazioni, a organizzarsi, ad affrontare continue sfide, a usare la testa a darsi da fare con umiltà, generosità e disciplina. Confido che anche Alessio, come altri giovani rhodensi, possa conquistare grandi successi e lo invito alla Vetrina dello Sport, dove avremo un altro atleta approdato quest’anno agli Europei di Atletica, ovvero Edoardo Stornati, tra i protagonisti della finale di salto in alto a Birmingham accanto a Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli e Christian Falocchi”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia