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Bollate: Weekend dello Sport e delle associazioni, il 12 e 13 settembre

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Torna, nel fine settimana del 12 e 13 settembre, la Festa dello Sport e delle Associazioni. Per due giorni la città si riempirà degli stand espositivi delle associazioni e di punti con dimostrazioni e tornei.

I bollatesi potranno assistere e provare le diverse discipline per tutto il week end sia nelle piazze del Comune e della Biblioteca (sabato) che al Parco centrale (domenica). L’obiettivo resta quello di consentire a cittadini e cittadine di approfondire la conoscenza dell’offerta sportiva di Bollate, sperimentando le varie discipline così da scegliere le attività da praticare nel prossimo inverno.

«La Festa dello Sport – ha detto l’Assessore allo Sport Mauro Dainellimi ha sempre reso orgoglioso di essere un cittadino bollatese, oggi ancor di più come Assessore allo Sport. È un appuntamento che negli anni ha saputo conquistare un posto importante nella vita della nostra città e che torna oggi con uno spirito ancora più partecipativo. Non è semplicemente una giornata dedicata alle discipline sportive: è soprattutto una grande occasione per incontrarsi, stare insieme e valorizzare il patrimonio straordinario rappresentato dalle nostre associazioni sportive”.

A Bollate abbiamo una realtà sportiva ricca, vivace e fatta soprattutto di personeprosegue l’Assessore: dirigenti, allenatori, volontari, atleti e famiglie che ogni giorno dedicano tempo, passione ed energie ai nostri ragazzi e alla nostra comunità. È proprio grazie a loro se lo sport riesce ad avere un valore che va ben oltre il risultato agonistico. Riproporre questa festa significa quindi riconoscere e valorizzare questo impegno, ma anche creare un momento in cui tutte le realtà sportive possano sentirsi parte di una stessa comunità e in cui i cittadini possano conoscere e vivere da vicino le tante opportunità che il nostro territorio offre”.

.“Invito tutti: le associazioni, gli sportivi, le famiglie e i cittadini a partecipare – conclude Dainelli. La Festa dello Sport è la festa di chi fa sport, ma soprattutto è la festa di tutta Bollate”.

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