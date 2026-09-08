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Patuanelli, vicepresidente Movimento 5 Stelle, a 24 Mattino su Radio 24

Davide Falco
By Davide Falco
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Prima si va al voto meglio è, perché riteniamo che questo governo abbia mal governato.

Al netto dei sondaggi di Cernobbio, da ex ministro dello Sviluppo economico un po’ di imprenditori li conosco e posso assicurare che la percezione che ho non è di una grande festa rispetto all’operato del governo Meloni“.

Così il vicepresidente del M5s, Stefano Patuanelli, intervenendo su Radio 24 a “24 Mattino“.

La stabilità tanto rivendicata non è stata sfruttata dal governo per fare riforme – ha aggiunto – Sul lato imprese e sul sostegno al mondo produttivo, l’esecutivo ha avuto libertà e tempo per fare interventi di sburocratizzazione e semplificazione normativa, ma non è andata così.

Poi abbiamo un dato occupazionale gonfiato dal fatto che sempre più persone non cercano lavoro, l’inflazione galoppa e i costi dell’energia sono enormi. Un brutto film, come ho già avuto modo di dire, se dura quattro ore è ancora peggio“.

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